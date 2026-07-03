Entre escombros, hallan con vida a la lomita Sarita

Elementos del Ejército encontraron con vida a Sarita, una perrita que quedó atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado en Vargas, estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los dos sismos en Venezuela.

La tarde del miércoles, el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” mantenía labores de búsqueda cuando un hombre se acercó al personal del Ejército y de la Guardia Nacional (GN).

Buscaba a su hija, presuntamente desaparecida tras el desastre, y había escuchado ruidos entre los restos del inmueble.

Una célula de especialistas acudió al punto señalado. Ahí entró el binomio canófilo Kai, que ubicó a la mascota bajo la estructura derrumbada.

Después de trabajos de corte y remoción, el sargento Julio César Castro logró sacar con vida a la perrita. Su nombre original es Sara, aunque los rescatistas comenzaron a llamarla de cariño Sarita.

El rescate terminó en una escena breve, pero cargada de esperanza. Ya fuera de los escombros, Sarita volvió a manos de su dueño, quien “rompiendo en llanto manifestó que ese hecho le daba esperanza de encontrar a su hija”, de acuerdo con la información oficial.

Tras el hallazgo de la mascota, la operación siguió dentro del edificio. La señal detectada entre los escombros llevó a los rescatistas a reforzar la revisión del inmueble colapsado, donde el dueño de Sarita aún buscaba a su hija.

En esa zona, personal mexicano continuó con labores de localización para descartar la presencia de personas atrapadas bajo la estructura.

El rescate también mostró el papel de los binomios canófilos dentro de las operaciones mexicanas en desastres.

De acuerdo con documentos de la Defensa, estos equipos unen a un can adiestrado con un manejador capacitado y, después, atraviesan una etapa de especialización para labores específicas.

El Batallón de Atención a Emergencias, al que pertenece la célula enviada a Venezuela, opera desde junio de 2023 con tareas de búsqueda y rescate en México o en el extranjero.