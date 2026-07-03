Presentan denuncia penal por decesos en Reforma

INTEGRANTES del PAN presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra de diversos funcionarios del Gobierno capitalino por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, realizados en Paseo de la Reforma.

La denuncia fue presentada por el diputado federal y vocero del PAN, Federico Döring, y Priscila Vera Hernández, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

De acuerdo con el documento, el Gobierno de la Ciudad de México convocó a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas con motivo del Mundial de futbol, incluyendo la instalación de pantallas sobre Paseo de la Reforma, así como diversos eventos públicos, asegurando que existirían condiciones de seguridad para los asistentes.

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El diputado federal Daniel Chimal García sostuvo que las autoridades capitalinas deben asumir la responsabilidad por las fallas en los protocolos de protección civil y de control de multitudes: “Nos dijeron que esas actividades iban a ser seguras; después de cuatro fallecidos por asfixia vimos en las imágenes que evidentemente no se aplicaron protocolos de seguridad”.

Por su parte, el secretario general del partido blanquiazul en la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo, aseguró que durante la emergencia hubo personas desmayadas y escenas de pánico, además de señalar que el estado de fuerza desplegado fue insuficiente para atender la concentración de asistentes.

“Hoy quieren decir que reforzarán la atención para el domingo, pero esas medidas debieron implementarse desde la planeación de los eventos”, declaró.

Finalmente, Priscila Vera Hernández pidió a la Fiscalía capitalina realizar una investigación exhaustiva que permita determinar responsabilidades por el fallecimiento de las cuatro personas que acudieron a las actividades organizadas por el Gobierno local.