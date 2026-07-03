Abre Segob diálogo con 56 colectivos

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, encabezó una mesa de diálogo con familiares de personas desaparecidas y 56 colectivos de búsqueda de la región sur-sureste del país, con el propósito de reforzar la coordinación institucional, mejorar las investigaciones y acelerar procesos de identificación humana.

En el encuentro participaron la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

Durante su participación, Rodríguez Velázquez destacó la importancia de estas mesas de diálogo, donde se escuchan las preocupaciones legítimas de las familias respecto a la necesidad de mejorar la atención, acelerar las investigaciones y garantizar respuestas más eficaces y sensibles.

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“La idea principal en esta etapa es eliminar el rezago forense en áreas periciales y en cada entidad federativa, actualizar la información de las familias y colectivos, a fin de fortalecer los registros y asegurar que exista atención personal, sensible y directa, porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia que merece ser escuchada”, señaló.

La fiscal general afirmó que la desaparición de personas constituye una de las problemáticas “más sensibles, dolorosas y complejas” del país, por lo que planteó la necesidad de combinar trabajo institucional con espacios de escucha directa.

Godoy Ramos expuso que la FGR aplica el Plan Estratégico de Procuración de Justicia para reorganizar el modelo de investigación científica y multidisciplinaria en delitos de alto impacto.

“Integramos elementos clave para la investigación, como son los elementos ministeriales y de inteligencia, bajo los principios de presunción de vida, efectividad, exhaustividad, debida diligencia, acceso a la verdad, no revictimización y perspectiva de género”, explicó.