Acusan por narcotráfico a familiares de El Abuelo

La defensa identifica a Farías Álvarez como uno de los principales responsables de la violencia en Tierra Caliente y lo considera “el narcotraficante con mayor poder económico en la región”.

Estados Unidos dirigió una nueva acusación penal contra el círculo familiar de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, señalado por autoridades de ese país como principal líder de Cárteles Unidos.

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia imputó a Juan José Farías Mendoza, de 31 años, e Israel Vega Farías, de 37. Ambos son originarios de Tepalcatepec, Michoacán, y fueron identificados como hijo y sobrino del capo.

La acusación incluye conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina hacia EU, apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos relacionados con armas de fuego. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Farías Mendoza y Vega Farías forman parte de la estructura de mando de Cárteles Unidos, organización con base en Michoacán.

El dato: En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de EU anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que permitiera la captura de El Abuelo.

Autoridades estadounidenses sostienen que ese grupo es responsable de la producción de varias toneladas de metanfetamina al mes y opera una red de distribución con presencia en Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago.

El expediente también atribuye a la organización vínculos de distribución hacia Europa, Australia y otras regiones. A. Tysen Duva, fiscal adjunto en este caso, afirmó que “ambos están acusados de traficar enormes cantidades de metanfetamina hacia Estados Unidos y de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera… Los dos acusados son familiares cercanos de Juan José Farías Álvarez, principal líder de Cárteles Unidos”.

De acuerdo con el funcionario, el caso busca afectar a mandos, operadores y personas cercanas a los dirigentes del cártel. La acusación señala además el uso, portación y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos, durante actividades vinculadas con el presunto tráfico de drogas.

En caso de recibir sentencia condenatoria, ambos podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EU incluyó a Cárteles Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y lo clasificó como Terrorista Global Especialmente Designado. Esa medida permitió a Washington ampliar el alcance legal contra el grupo al abrir la puerta a acusaciones por apoyo material a una organización terrorista, además de los cargos tradicionales por narcotráfico, armas o lavado de dinero.

La investigación contra esa estructura tuvo un antecedente en Tennessee. El fiscal federal Francis M. Hamilton III dijo que el caso comenzó con un decomiso de metanfetamina en una pequeña localidad cercana a Knoxville.

Después, las autoridades realizaron otro aseguramiento de más de 950 kilogramos de metanfetamina y fentanilo en las inmediaciones de Atlanta.

“Desde Tennessee hasta México, siguió una investigación de todo el gobierno”, señaló Hamilton III. También sostuvo que el proceso derivó en cargos anunciados en agosto pasado y en la nueva acusación contra integrantes de la dirigencia.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EU (HSI, por sus siglas en inglés) encabeza las pesquisas. Su director ejecutivo asociado interino, John Condon, afirmó que esa agencia mantiene el compromiso de “identificar e investigar a los líderes de los cárteles y sus redes, dondequiera que operen”.