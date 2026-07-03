Alertan por retos virales en festejos mundialistas

FIESTA en la Glorieta de La Minerva, el pasado martes.

Autoridades federales y capitalinas alertaron sobre retos virales, bebidas alteradas y conductas de riesgo durante los festejos de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México, ante prácticas que pueden causar fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o incluso la muerte.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) pidieron evitar dinámicas como el llamado “quiere volar”, en la cual varias personas lanzan a otra con los brazos, así como arrojarse desde parabuses, trepar estructuras, simular peleas con trafitambos o provocar movimientos masivos bajo expresiones como “Nadaremos”.

El Tip: LAS AUTORIDADES pidieron tener especial cuidado y supervisión de menores en las concentraciones.

Bajo el ambiente de celebración, las dependencias advirtieron que la euforia colectiva, el alcohol y otras sustancias reducen la capacidad para medir peligros. También señalaron que la difusión de esos actos en redes sociales puede normalizar prácticas peligrosas, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.

TE RECOMENDAMOS: Buscan reducir rezago forense Abre Segob diálogo con 56 colectivos

Otra alerta se concentra en las bebidas. La SSPC y la SSC CDMX recomendaron no aceptar alcohol u otros líquidos de personas desconocidas, debido al riesgo de alteración con sustancias que causan somnolencia, desorientación, pérdida de memoria o menor reacción.

Según las autoridades, estas condiciones pueden facilitar robos, fraudes con tarjetas o dispositivos, agresiones físicas, violencia sexual, privación ilegal de la libertad o extorsión. Por ello, llamaron a consumir sólo productos servidos por establecimientos autorizados y verificar que botellas, latas o envases se abran frente al consumidor.

20 personas fueron detenidas el martes, en Guadalajara

Durante los festejos, las instituciones pidieron no subir a puentes peatonales, estructuras metálicas, mobiliario urbano o sitios no diseñados para soportar personas. Además, exhortaron a no compartir contenidos que promuevan retos de alto riesgo, porque “su difusión favorece la imitación”.

Quienes asistan a fan zones, bares o reuniones públicas deben acudir con familiares o amistades de confianza, establecer puntos de encuentro, compartir su ubicación en tiempo real y usar solamente transporte seguro, de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

En caso de que una persona presente mareo intenso, desorientación, pérdida de memoria, dificultad para mantenerse consciente o una reacción inusual después de beber, las dependencias pidieron solicitar apoyo inmediato al personal de seguridad o a los servicios de emergencia, además de evitar dejarla sola.

La Unidad de la Policía Cibernética anunció mantendrá seguimiento de contenidos y convocatorias de riesgo en redes sociales. Las autoridades solicitaron reportar emergencias al número 911 y consultar información oficial en las cuentas @SSC_CDMX, @UCS_GCDMX y @GabSeguridadMX.

“El llamado es a disfrutar los festejos del Mundial de manera responsable, privilegiando en todo momento la protección de la vida, la integridad física y la sana convivencia”, señalaron las secretarías.