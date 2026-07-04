Desactivados más de 600 explosivos de los cárteles

La Secretaría de la Defensa Nacional trabaja en un operativo de desminado en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, que ha dado como resultado la identificación de más de 600 artefactos explosivos artesanales.

Durante la conferencia presidencial, el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que esta dependencia cuenta con un organismo con personal capacitado, adiestrado y acompañado con equipo especializado en la detección de minas: “Se le ha dotado también de equipo de protección, equipo tecnológico, para la detección de minas. A partir de noviembre del año pasado a la fecha, se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados. Hay también… es hablar de drones, pero muchos de ellos son también de minas”.

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Ahondó que en estos momentos se trabaja en una operación de desminado en las rutas del Guayabo, en Jalisco, hacia Tierra Caliente, Apatzingán, y otros puntos.

Trevilla Trejo agregó que se tiene en marcha un proyecto industrial militar para fabricar vehículos especializados y resistentes a las minas, además de que se analiza la adquisición de drones para detectar estos artefactos.

Aseguró que estas prácticas criminales se deben a una confrontación entre dos grupos delincuenciales, donde uno de ellos es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca ingresar a Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán.

“Los grupos locales también, ellos protegen esas áreas, y es el motivo por el cual están colocando las minas. Ese es el motivo”, explicó el funcionario.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que hay personas de origen colombiano involucradas en la elaboración de estos artefactos y las averiguaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) indican que su principal punto de ingreso ha sido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Además, señaló que han encontrado que los extranjeros tienen un líder del CJNG, que ya es ubicado como uno de los más importantes.

“Y ha habido la participación —como usted bien lo dice— de ciudadanos colombianos y de otros países… principalmente de Colombia. Pero ha habido una cantidad de detenidos ya importante… Y estamos trabajando también con nuestras contrapartes en Colombia”, concluyó.