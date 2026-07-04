Esteva: Van 53 mmdp a carreteras

Como parte del Plan por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) planea invertir en la presente administración 53 mil 737 millones de pesos en obras de infraestructura en Michoacán.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, anunció durante la conferencia del pueblo de este viernes que las obras generadas por esta inversión, enfocadas en la construcción de autopistas y caminos artesanales así como en infraestructura educativa y deportiva, generarán 161 mil 211 empleos.

Especificó que las inversiones en el estado de Michoacán desde 2022, cuando inició la actual administración federal, ascienden a 43 mil 916 millones de pesos, que corresponden a una inversión mixta en atención a 411 kilómetros de autopistas.

En recapitulación de las obras realizadas en el estado, especificó que la totalidad de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, que abarca 47 kilómetros, ya está concluida; al mismo tiempo, agregó, hay trabajos en la vía Zitácuaro-Maravatío y en la ruta Uruapan-Nueva Italia, que presentan 68 y 26 por ciento de progreso, en ese orden.

Esteva Medina agregó que, además, ya comenzaron los trabajos de las autopistas Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, el ramal de acceso a Uruapan y la vía que transita entre Uruapan y Zamora.

Sobre acciones de mantenimiento y reparación de vías, indicó que serán intervenidos seis mil 454 kilómetros de carreteras federales durante el resto de este año y el 2027, con una inversión contemplada de siete mil 536 millones de pesos, así como atención a 386 kilómetros en más de 31 municipios michoacanos.

El titular de la SICT comentó que esta secretaría trabaja en los municipios de Zacapu y Morelia para apoyar en la construcción de dos Bachilleratos Tecnológicos, obras que ya iniciaron y que cuentan con inversión de 135 millones de pesos.