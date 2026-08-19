Triplica la GN efectividad pese a reducción de presupuesto

ELEMENTOS de la GN, en la Base de Operaciones Interinstitucionales en Cuautla, Morelos, el pasado 6 de agosto.

La Guardia Nacional (GN) cerró el 2025 con un cambio de escala en su actividad ante el Ministerio Público. En un año, los presuntos delitos registrados en sus puestas a disposición pasaron de cinco mil 599 a 19 mil 707, más de tres veces el nivel de 2024, al mismo tiempo que su presupuesto perdió más de cinco mil 500 millones de pesos en términos reales.

Ese movimiento no quedó limitado al número de ilícitos asociados con sus intervenciones. La corporación presentó a 23 mil 206 personas ante autoridades competentes durante el año, frente a nueve mil 777 del periodo anterior. El salto contrastó con la caída registrada entre las corporaciones estatales. Aun con el fuerte aumento de la actividad federal, el número total de puestas a disposición en el país disminuyó frente a 2024.

EL DATO: ELEMENTOS de la GN detuvieron a un hombre y aseguraron 64 mil litros de hidrocarburo, además de un tractocamión, durante un operativo realizado en San Pedro, Coahuila.

Para dimensionar el cambio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define una puesta a disposición como la presentación de una persona ante la autoridad por una probable falta cívica o un hecho que puede constituir delito, acto que queda asentado en el Informe Policial Homologado. Bajo ese criterio, la GN pasó de ocupar una porción reducida del registro nacional a sumar más de 23 mil actuaciones en 2025.

A escala nacional, las corporaciones federales y estatales acumularon 413 mil 127 puestas a disposición. Las policías locales concentraron todavía la mayor parte, con 389 mil 921, pero su cifra descendió respecto del año anterior. La GN avanzó en sentido contrario y alcanzó su mayor nivel dentro de la serie que el censo presenta para el periodo 2021-2025.

Dentro las actuaciones que llegaron al Ministerio Público, la Guardia Nacional concentró poco más de uno de cada 10 presuntos delitos registrados. De los 178 mil 660 casos contabilizados por el censo, 19 mil 707 provinieron de intervenciones federales, mientras casi nueve de cada 10 correspondieron a corporaciones estatales. Aun con esa diferencia de volumen, el cambio más pronunciado ocurrió en la GN, cuyo registro creció con mucha mayor intensidad frente a 2024.

83 Mil 326 elementos desplegó la GN en tareas de seguridad

Los expedientes estuvieron encabezados por delitos contra la salud relacionados con narcóticos en la modalidad de narcomenudeo, con 66 mil 968 registros entre ambos ámbitos de seguridad. Después aparecieron el robo y las conductas vinculadas con armas, explosivos y otros materiales destructivos. Este último rubro pasó de cinco mil 817 casos en 2024 a nueve mil 704 en 2025. En contraste, los homicidios asociados con estas puestas a disposición disminuyeron de cuatro mil 416 a dos mil 869 en el mismo periodo, una reducción cercana a 35 por ciento.

Puestas a disposición, delitos y presupuesto de la GN por año. ı Foto: Especial

Mientras la Guardia Nacional amplió de forma marcada su actividad operativa, con más puestas a disposición y un mayor número de presuntos delitos registrados ante el Ministerio Público, su margen presupuestario se redujo. A precios de la segunda quincena de julio de 2018, la corporación ejerció 20 mil 63.6 millones de pesos en 2025, frente a 25 mil 620.5 millones un año antes. La diferencia fue de casi cinco mil 557 millones, equivalente a una contracción real de 21.7 por ciento.

En las instituciones estatales ocurrió el movimiento contrario. Su gasto alcanzó 77 mil 64.4 millones de pesos constantes y aumentó frente al año anterior, aunque el Inegi excluyó a Ciudad de México de la comparación porque la entidad no proporcionó información del módulo correspondiente. El presupuesto conjunto de la GN y las corporaciones locales quedó en 97 mil 128 millones de pesos a precios de 2018.