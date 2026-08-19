Señalado por ligas con mafia rumana sí milita en Morena, admite Montiel

INVESTIGACIONES periodísticas refieren que la UIF habría identificado a Arcos Romero como uno de los operadores financieros de la red encabezada por Florian Tudor, El Tiburón

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que Alejandro Arcos Romero, señalado como presunto operador financiero de la llamada mafia rumana en México, aparece registrado como militante de ese instituto político desde 2013.

En conferencia de prensa, la dirigente partidista explicó que recibió un reporte del coordinador del padrón del partido sobre la afiliación de Arcos Romero, quien habría quedado registrado desde los primeros años de la fundación del guinda.

“Me reportó el coordinador del padrón que estaba afiliado desde el 2013, como en el inicio”, señaló la dirigente morenista.

Aclaró que, debido a la magnitud del padrón de afiliados, que actualmente supera los 12 millones de registros, no tiene conocimiento directo de quiénes integran la militancia: “No tengo en el momento, no sé quién está o quién no está afiliado”.

ME REPORTÓ el coordinador del padrón que estaba afiliado desde el 2013. Le pedimos a la CNHJ, como en todos los temas, que tenga conocimiento y actúe como considere ARIADNA MONTIEL, Dirigente nacional de Morena



Montiel explicó que el partido no elimina de manera automática a una persona de su padrón por circunstancias posteriores a su afiliación, pues el procedimiento contempla que sea el propio militante quien manifieste su intención de dejar de pertenecer al partido.

“Nosotros no bajamos a la gente, si no manifiesta su intención de no estar. No funciona así para ningún partido”, afirmó.

Ante la confirmación de la afiliación, la dirigente señaló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) ya fue informada para que analice el caso y determine las acciones que correspondan: “Nosotros le pedimos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como en todos los temas, que tenga conocimiento y actúe como considere la comisión”.

EL DATO: INVESTIGACIONES periodísticas refieren que la UIF habría identificado a Arcos Romero como uno de los operadores financieros de la red encabezada por Florian Tudor, El Tiburón, y lo relaciona con al menos 14 empresas señaladas como presuntas compañías fachada.

Sostuvo que el caso se encuentra, por ahora, en el mismo proceso que otros asuntos relacionados con integrantes o personas registradas en el padrón partidista que han sido señaladas públicamente.

La confirmación de la militancia de Arcos Romero ocurre luego de que se difundieran señalamientos que lo vinculan con una presunta red financiera relacionada con la denominada mafia rumana que opera en México.

Montiel Reyes evitó adelantar una determinación sobre su permanencia en el padrón y dejó la decisión en manos de los órganos internos del partido.

“Yo siempre doy aviso a la comisión”, señaló al explicar el procedimiento que sigue Morena ante este tipo de casos.

Arcos Romero ha sido señalado por autoridades y reportes periodísticos como presunto integrante u operador financiero de la estructura delictiva, vinculada con actividades de lavado de dinero.

De acuerdo con información publicada sobre el caso, también habría sido identificado dentro de investigaciones financieras relacionadas con esa organización.

La controversia representa además un problema para Morena y para la aspiración de Rafael Marín Mollinedo, quien busca la candidatura guinda al gobierno de Quintana Roo, debido a que Arcos Romero habría formado parte de su círculo cercano y posteriormente apareció en actividades relacionadas con proselitismo.

Por ahora, la dirigencia morenista dejó el asunto en manos de su órgano de justicia partidaria, que deberá determinar si existen elementos para tomar alguna medida contra Arcos Romero.