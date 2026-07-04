Le dan llibertad condicional hasta audiencia del martes

Una jueza concedió la duplicidad del término constitucional a Gilda Susana, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y determinó que permanezca en libertad hasta la audiencia del próximo martes, en la que definirá si la vincula a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionada con el caso Agronitrogenados.

Durante la audiencia que duró más de 10 horas y se celebró en el Reclusorio Norte, la jueza Nora Ileana García Peralta calificó de legal la detención ejecutada la víspera por la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Tip: Desde 2019 la FGR señaló a Gilda Susana por el caso, pero fue hasta 2020 cuando solicitó la orden de captura.

Lozoya Austin solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar su defensa, mientras que sus abogados pidieron que se analizara una demanda de amparo promovida contra la orden de aprehensión girada en su contra.

No obstante, la jueza informó que hasta ese momento su juzgado no había recibido notificación oficial sobre dicho recurso, por lo que requirió a la defensa presentar el acuse de recibo correspondiente a la solicitud de suspensión provisional, con el propósito de verificar si el mismo fue promovido dentro de los plazos legales.

Al término de la audiencia, Gilda Susana agradeció a la jueza su objetividad y aseguró que el próximo martes acudirá puntualmente a la continuación de la audiencia. También insistió en que ha existido una persecución política y de género contra las mujeres de su familia con el propósito de presionar a su hermano.

Como medidas cautelares, la juzgadora le impuso la prohibición de salir de la Zona Metropolitana del Valle de México, la obligación de presentarse a firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares y la entrega de su pasaporte.

El martes deberá resolver si Gilda Susana enfrenta el proceso en libertad o bajo alguna medida cautelar, incluida la posibilidad de imponer prisión preventiva justificada, en caso de que así lo solicite la representación social y se acrediten los requisitos legales.