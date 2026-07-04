Misión mexicana salva a soldado venezolano

PERSONAL DE SANIDAD militar de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó con éxito una cirugía de emergencia que permitió salvar la vida de un integrante del Ejército de Venezuela durante la misión de ayuda humanitaria que México mantiene en ese país.

La dependencia informó que los hechos ocurrieron el 2 de julio, cuando el soldado Winstong Huerta Guevara acudió al personal médico del contingente mexicano tras presentar un intenso dolor abdominal. Tras la valoración, el capitán médico Rigoberto Aguilar Sánchez diagnosticó un cuadro de apendicitis aguda, por lo que se activaron los protocolos de atención médica para casos de urgencia. El teniente coronel médico Eleuterio Jiménez García determinó que el paciente requería una intervención quirúrgica inmediata para evitar complicaciones que pusieran en riesgo su vida.

1,528 consultas médicas ha brindado el personal mexicano

La operación fue realizada en el Hospital Quirúrgico de Campaña del Agrupamiento Yumare, donde Huerta Guevara fue intervenido con éxito y logró preservar su vida y su estado de salud.

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La Secretaría de la Defensa destacó que este caso demuestra la capacidad de respuesta del personal mexicano que integra el nosocomio, cuya labor no se limita a consultas médicas generales.

El militar Winstong Huerta fue a consulta por un dolor. ı Foto: Especial

Desde el inicio de la misión humanitaria el personal mexicano ha brindado mil 528 consultas médicas, además de contar con especialistas, infraestructura y equipamiento suficiente para atender emergencias quirúrgicas en condiciones de campaña. La Defensa subrayó que la preparación y experiencia de médicos, enfermeros y especialistas militares permite ofrecer atención inmediata tanto a la población civil como al personal militar que requiera asistencia durante la misión, y que este tipo de acciones refrendan el compromiso de México con la cooperación internacional.