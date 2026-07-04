Piden en Morena apartar los intereses personales

Ante las fricciones desatadas por el registro de aspirantes a candidaturas de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que el partido guinda priorice el proyecto de transformación por encima de las personas, en referencia a quienes buscan abanderar al partido.

La mandataria comentó que su responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo Federal es la de defender un proyecto de nación y que no intervendrá en asuntos que tengan que ver con el instituto político guinda. “Soy Presidenta y defiendo un proyecto de nación. Pero en lo que concierne a Morena, es Morena, ahí sí no nos metemos”, declaró.

No obstante, comentó que el llamado es a que se defienda al país, su soberanía y el proyecto que se constituyó. “Lo más importante es la defensa del proyecto, por encima incluso de las personas. Es el proyecto… Morena tiene mecanismos para resolver sus candidaturas. Pero todas y todos debemos defender a México siempre, la soberanía y un proyecto en el que creemos y cree el pueblo de México, porque tenemos pues una aprobación muy importante del pueblo. Y eso es lo que tiene que pesar”, dijo.

Fue a finales del mes pasado cuando Morena y aliados concluyeron con el registro de los aspirantes a coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación en las 17 entidades donde se renovará la gubernatura el próximo año.

A este proceso se registraron 277 personas, de las que 113 son morenistas, mientras que los 164 restantes son de parte de sus aliados del PT y el PVEM.

Esta semana, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel dio a conocer que se aplicarán filtros para la selección de sus candidatos y de esta forma evitar que se incluya a personas que no cumplan con las normas o que incluso resulten “indeseables” para el partido y para la sociedad.

En apego a una de las reformas enviadas por la Presidenta para garantizar que los candidatos no estén involucrados en prácticas delincuenciales, anunció que se pedirá información a las instancias de seguridad para advertir si alguien cuenta con alguna anomalía en su expediente.