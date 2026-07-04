Revira Presidenta al “festejo” de Calderón

Ante la conmemoración Felipe Calderón Hinojosa sobre su triunfo electoral ocurrido hace dos décadas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el expresidente llegó al cargo de manera “espuria”.

El pasado 2 de julio, el extitular del Ejecutivo federal publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que su triunfo se dio en medio del proceso electoral más competido de la historia, y agradeció a quienes lo respaldaron.

El Tip: En los comicios de 2006 por la presidencia de México, Felipe Calderón ganó con el 39.89 por ciento de los votos, superando por sólo 0.56 por ciento a AMLO.

“Hoy hace 20 años ganamos las elecciones más competidas en la breve y joven democracia mexicana. La elección dio paso a un gobierno que, con luces y sombras, no dudó en tomar decisiones por el bien de México. Gracias a los millones de mexicanos que lo hicieron posible”, escribió el exmandatario panista en su cuenta de X.

Al consultarle sobre este mensaje durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo reafirmó su postura sobre que los comicios de 2006 fueron un fraude cometido en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento fue candidato y perdió en el conteo de votos.

Incluso, aseguró que si se hubiera hecho un recuento total de los sufragios en todas las casillas, López Obrador hubiera sido presidente de México en aquel año.

“Nunca se quisieron abrir todas las casillas. Nosotros estamos seguros que, si se hubieran abierto todas las casillas, se hubiera demostrado que el Presidente López Obrador… que López Obrador hubiera sido Presidente desde el 2006. Es decir, Calderón llegó de manera espuria al gobierno. Calderón, por seis años usurpó la Presidencia, y lo digo con toda certeza”, dijo.

La Presidenta también acusó al expresidente Vicente Fox de intervenir en el proceso electoral y violar las reglas.

“El Tribunal Electoral entonces hace una resolución donde reconoce que Fox se metió a la elección, así lo dice claramente: ‘El presidente de la República violó las reglas del juego y se metió a la elección, Fox’. Sin embargo, no es motivo suficiente para anular la elección. Entonces, es evidente —y lo sabe el pueblo de México, y lo sabe Calderón— que hubo fraude”, dijo.

Recordó que previo a la elección, Vicente Fox le inventó un delito a López Obrador para que no participara en la jornada comicial, pero tuvo que echarse para atrás ante las movilizaciones sociales.

“Previo a la elección: el desafuero del presidente López Obrador, que entonces era jefe de Gobierno. Querían inventarle un delito, o le inventaron un delito para que no pudiera participar en la elección del 2006. Lo desafuera el Congreso. Y después, Fox se tiene que echar para atrás, por las grandes movilizaciones que hubo a favor de López Obrador”, recordó.

Después, continuó, se desplegó una “campaña de mentiras que le llamaron ‘López Obrador, el peligro para México’”, pagada por organismos empresariales, por muchos empresarios que no querían perder sus privilegios.

“Y después de eso, el día de la elección, se comete un fraude electoral al cambiar o al escribir en las actas de las casillas números falsos, utilizando principalmente a los maestros de entonces, agrupados en el SNTE con Elba Esther Gordillo, en un acuerdo que tuvo Calderón con Elba Esther Gordillo”, añadió la Presidenta Claudia Sheinbaum.