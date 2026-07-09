Cierre de filas verde con Cruz

Se pone interesante la contienda por la candidatura de la 4T a la gubernatura de Chihuahua. Y es que resulta que el Partido Verde en esa entidad condicionó su participación en alianza con Morena y PT a que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sea designado como coordinador del movimiento en esa entidad. ¡Zas! Así lo comentó el coordinador político nacional del Verde, Arturo Escobar, durante la Asamblea Informativa de ese partido en Chihuahua. “Yo soy demasiado futbolero. Me gusta hacer mis análisis y formaciones, pero siempre lo más importante es el director técnico, y eso es lo que se va a elegir próximamente: quién va a dirigir el movimiento para que la transformación llegue a Chihuahua”, de ahí que, señaló, cuenta más el hecho de que el perfil tenga las tablas para el cargo a sólo considerar su popularidad. “Tenemos toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, y esa alianza tiene una condición, que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar”, refirió, lo cual, nos dicen, no dista mucho de leerse como una negativa de los ecologistas a ir con Andrea Chávez. Uf.