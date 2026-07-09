Indicadores en la mañanera

Y resulta que el secretario de Hacienda, Édgar Amador, estuvo ayer en la conferencia mañanera para dar cuenta de algunos indicadores que reflejan el desempeño reciente de la economía mexicana. Entre los más relevantes, nos comentan, destacan el que México se mantiene entre los 10 países que más Inversión Extranjera Directa reciben en el mundo, con 41 mil millones de dólares en 2025 y el de que el salario mínimo registró la mayor recuperación real entre los países de la OCDE de 2018 a 2025. También, que el país tiene la segunda tasa de desempleo más baja de la OCDE (2.7%) y que el empleo formal alcanzó un nuevo máximo para un mes de junio, con 22.8 millones de trabajadores afiliados al IMSS, mientras que el salario creció 6.4% anual. Por otro lado, que el comercio con EU alcanzó un récord de 839 mil millones de dólares. Y para redondear, que la inversión fija bruta creció 5.9% anual, que el consumo y la actividad económica mantienen una tendencia positiva y que la actividad industrial repuntó en abril y la inflación descendió a 3.6%, su nivel más bajo en ocho meses. Ahí los datos.