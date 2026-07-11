Fiscalía de EU cierra la vía de acuerdo con dos Zetas

La Fiscalía de Estados Unidos confirmó que buscará llevar a juicio a Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y Omar Treviño Morales, conocido como Z-42, sin recurrir a una salida negociada. El gobierno propuso enero de 2028 como fecha tentativa para iniciar el proceso contra los antiguos dirigentes de Los Zetas.

Durante una audiencia, celebrada este viernes en la Corte Federal del Distrito de Columbia, los fiscales entregaron al juez Trevor McFadden un calendario para preparar el caso. Los abogados de los hermanos Treviño Morales rechazaron ese plazo porque consideran que necesitan más tiempo para revisar el expediente y definir su estrategia.

Ante la diferencia entre las partes, el juzgador planteó septiembre de 2028 como una opción intermedia. La representación legal también descartó esa alternativa y sostuvo que no estaría en condiciones de comenzar el debate oral durante ese año.

El juez estadounidense, McFadden, no fijó una fecha definitiva y ordenó que la discusión continúe el próximo 10 de septiembre. En esa comparecencia, la fiscalía y los litigantes deberán exponer nuevamente sus propuestas para establecer el inicio del juicio.

Los defensores señalaron que el expediente contiene cerca de cinco millones de archivos, entre ellos, alrededor de 1.5 millones de grabaciones recopiladas durante las investigaciones contra la organización criminal.

Por ahora, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales mantienen su declaración de no culpabilidad. La acusación incluye cargos por empresa criminal continua, tráfico de cocaína y marihuana, uso de armas de fuego en delitos relacionados con narcóticos, además de una conspiración internacional para lavar dinero.