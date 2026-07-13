Oposición rechaza posible impuesto a Afore o herencia

La ministra Lenia Batres consideró que gravar herencias es una forma de garantizar la distribución de la riqueza.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, rechazó la posibilidad de crear impuestos sobre herencias, indemnizaciones laborales y recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). El legislador atribuyó esa intención a Morena, aunque el comunicado no refiere la presentación de una iniciativa formal en el Congreso de la Unión.

La postura surgió después de que la ministra Lenia Batres Guadarrama planteó abrir la discusión sobre el cobro fiscal a bienes heredados. Moreira Valdez sostuvo que esa medida afectaría el patrimonio acumulado por padres, madres e hijos durante años de trabajo.

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El diputado aseguró que la propuesta tendría mayor impacto entre familias trabajadoras y sectores de clase media: “No dudo que alguien que tiene mucho dinero o cuyos hijos no han tenido que hacer sacrificios piense así, pero ésa no es la realidad de millones de mexicanos”.

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Para el priista, las expresiones de Lenia Batres no representan una opinión aislada, debido a su cercanía con grupos políticos de Morena: “Tarde o temprano buscarán instrumentar esa idea. Eso es lo verdaderamente preocupante”.

Según el priista, una vivienda, un terreno o los ahorros para el retiro forman parte del esfuerzo colectivo de los hogares, ya que algunas personas combinan empleos, ventas de comida u otras actividades para adquirir una casa.

Desde la perspectiva del economista Mario Di Costanzo, el cobro también provocaría dificultades a quienes reciben una vivienda o un predio sin disponer de efectivo para cubrir la obligación tributaria: “Si dicen que el heredero no merece ese patrimonio, entonces ¿por qué habría de merecerlo el gobierno?”.

El coordinador parlamentario reiteró que su bancada se opondrá a cualquier iniciativa que busque imponer cargas fiscales a herencias, compensaciones por trabajo o fondos administrados por las Administradora de Fondos para el Retiro.