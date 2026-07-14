Coherencia en la 4T

La que no midió el timing político alrededor del proceso interno de Morena rumbo a los comicios del 27 fue la sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada local de Morena en Tamaulipas, Úrsula Salazar, quien salió a presumir en un video la visita familiar a su retoño, que tiene matriculado en la Universidad de Texas, una de las instituciones de educación superior, nos cuentan, con los costos de vida más elevados para estudiantes no residentes en Estados Unidos. Varias de las personas que comentaron la publicación de Úrsula resaltaron la contradicción del discurso de una representante de la 4T que debería defender, uno, la austeridad republicana, y, dos, la escuela pública. “¿La educación pública mexicana sólo sirve para el discurso?”, le recriminaron algunos, otros le cuestionaron por qué no inscribió a su hijo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas o en el Tec de Madero. “Predican austeridad, pero cuando se trata de su familia eligen EU. Ésa es la verdadera justa medianía”, criticaron desde otros frentes. ¡Qué tal!