El ciclo que viene

Nos piden estar atentos al proceso que se iniciará en el sector educativo este mismo año y que fue anunciado por el titular de la SEP, Mario Delgado. Señalan que al hacer un balance del fin del ciclo escolar, el funcionario resaltó que el próximo 24 de agosto, todavía durante las vacaciones de verano y a días de iniciar el ciclo 2026-2027, el Gobierno comenzará a consultar escuela por escuela a las y los profes sobre el órgano que reemplazará a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el famoso Usicamm que rechazaron varios sectores del gremio, en particular los de la CNTE. Y es que, nos recuerdan, si bien hay consenso en que la Usicamm debe desaparecer, nos advierten que el camino para crear una nueva instancia que regule los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y cambios de centro de trabajo de docentes no estará exento de obstáculos por las diferencias que podrían surgir, de ahí que la Federación remarcara la necesidad de que ésta sí sea una decisión que surja de las personas al frente de las aulas y no de dirigentes con intereses que podrían no representar el común. Pendientes.