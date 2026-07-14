Estirando la liga en Chihuahua

• Estirando la liga en ChihuahuaY fueron los petistas los que no se quisieron quedar con las ganas de sembrar sus propias semillas de discordia en el proceso interno de la alianza de Morena-PVEM-PT para definir quién será “coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía” y a la postre su candidata o candidato a la gubernatura de Chihuahua. Ya en días pasados, Arturo Escobar, de la dirigencia del Verde, definió que apoyarán a Cruz Pérez Cuéllar. Pero resulta que ayer la diputada federal Lilia Aguilar anunció que el Partido del Trabajo, a cuya dirigencia pertenece, va con Andrea Chávez, a quien ya nombró “coordinadora estatal de afiliación”. Escribió Lilia que la senadora con licencia “es una mujer que es, está y siempre ha estado en el movimiento y que representa con dignidad a las y los chihuahuenses en la batalla por sacar al PRIAN en todas sus formas de nuestro estado”. Hace apenas unos días la legisladora local América Aguilar dijo que la militancia petista más bien estaba con Cruz. Vaya forma la de los aliados de Morena de crispar el proceso en la entidad. Bien podrían decirles las jefas guindas Ariadna Montiel y Citlalli Hernández: no nos ayuden, compadre y comadre. Uf.