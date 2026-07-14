La sucesión potosina

Aun cuando la 4T ha lanzado reiterados mensajes de unidad con miras a la renovación de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, nos dicen que cada vez hay más señales de que no existe pegamento que garantice una eventual candidatura común de Morena-PT-Verde en San Luis Potosí, donde el gobernador, Ricardo Gallardo, en la celebración de los 20 años de su Movimiento Gallardista, alzó la mano de su esposa, la senadora Ruth González, a quien la multitud llamó gobernadora. Y aunque nos advierten que esto no es para nada una novedad, pues tanto el mandatario estatal como otras figuras del PVEM han expresado su respaldo a la legisladora potosina, nos señalan que lo nuevo es el convencimiento que ya se le ve a González Silva, quien antes se limitaba a recibir los halagos de sus promotores y ahora ya le imprimió un mayor activismo a su discurso: “Se luchó mucho para poder sacar a los políticos de los partidos de siempre, por lo que se tiene que seguir por el mismo camino, para atrás ni para agarrar impulso (…) nadie los va a cuidar como nosotros”, señaló la legisladora.