Los que nunca se fueron

Vaya el nivel de descaro, opinaron muchos, con el que debutó el nuevo partido con registro nacional, Paz, ante el Consejo General del INE. Nos señalan que su líder, Hugo Eric Flores, no hizo el menor esfuerzo por guardarse que ese instituto político es sucesor del antiguo Partido Encuentro Social, el PES, que también fundó él. Un secreto para nadie, pero que, nos dicen, pudo obviarse por un poco de decoro institucional . “Aquí estamos, porque nunca nos fuimos”, dijo, y reprochó que el PES dejó de existir porque no se contaron todas las casillas en el último proceso en el que participaron, por lo que se quedaron al margen del registro. Lo bueno, recalcó, es que ahí están de nuevo para “defender cada voto de los mexicanos”, a favor de su supervivencia y acceso a los recursos públicos, claro. Lo que no deja de causar reacciones, nos comentan, es la singularidad del perfil que ahora tiene Hugo Eric, a quien ya se le conoce por portar la doble cachucha política, pues rindió protesta como representante del nuevo partido sin dejar de ser diputado federal de Morena. ¿A poco sí se puede?