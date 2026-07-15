Rodríguez Padilla sigue su proceso en libertad

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), abandonó el penal de Atlacholoaya, Morelos, después de que una jueza sustituyó la medida de prisión preventiva impuesta por el delito de violencia familiar. A pesar de la liberación, el proceso continuará, pues el perdón otorgado por su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, no extingue un delito que se persigue de oficio.

La resolución mantuvo la vinculación dictada contra el exfuncionario y fijó tres meses para completar la investigación complementaria. Durante ese plazo, el Ministerio Público y la defensa podrán incorporar elementos antes de la siguiente etapa del expediente. La juzgadora descartó la modalidad vicaria, pero sostuvo la imputación principal y las medidas de protección para las personas reconocidas como víctimas.

Como parte de las nuevas condiciones, Rodríguez Padilla deberá presentarse cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares para firmar. Su primera comparecencia quedó programada entre los primeros cinco días del próximo mes. También deberá cubrir una garantía de 20 mil pesos y entregará su pasaporte.

Otra restricción le impide abandonar el país, además de permanecer en su domicilio de Ciudad de México, así como no acercarse a su esposa o al hijo de ambos. La orden incluye llamadas, mensajes, redes sociales, dispositivos electrónicos y cualquier contacto mediante terceras personas.

Jiménez Lavié no asistió a la audiencia. Su asesor jurídico atribuyó la ausencia a “un intenso asedio mediático” y explicó que esa situación alteró su vida cotidiana. La mujer expresó disposición para ratificar el perdón hacia el exfuncionario.

El cambio de cautelar ocurrió después de que los abogados acreditaron un domicilio fijo en la Ciudad de México mediante una escritura pública. Ese dato no había quedado demostrado cuando la jueza Consuelo Adriana Correa ordenó el ingreso a prisión la semana pasada.

Durante la diligencia, la defensa de Padilla pidió autorización para que el acusado conviviera con su familia para encontrar una posible reconciliación. Correa rechazó resolver ese planteamiento dentro del proceso penal y señaló que cualquier solicitud deberá tramitarse ante un juzgado familiar.

Víctor Solís, representante de Rodríguez Padilla, confirmó la decisión al salir de la sala de audiencias: “Ya se decretó su cambio de medida cautelar y su libertad”. El tribunal concedió dos horas para concluir los trámites correspondientes. Poco después del mediodía, el exdirector abandonó el centro penitenciario. Después ofreció una disculpa pública y anunció que buscará atención psicológica.

“Desde el corazón quiero agradecer tu generosidad por haberte preocupado por mi persona en estos últimos días. Perdóname por las circunstancias que hemos vivido, por preocuparte por mi salud y por la imagen de nuestro hijo, producto del amor.

“Sé que esta disculpa puede no ser suficiente; sin embargo, me comprometo a someterme a un tratamiento con profesionales de la salud mental para ser una mejor persona y un mejor padre. Asimismo, quiero enmendar cualquier daño que haya podido causar con mi conducta. De verdad te lo digo, desde lo más profundo de mi ser, lo siento en el alma”, expresó.

Una audiencia posterior revisará los avances sobre una posible reparación económica del daño y los alcances de una salida alterna. Jiménez Lavié podrá acudir personalmente o su asesor jurídico podrá representarla, según explicó la juzgadora.

Rodríguez Padilla estuvo al frente de Pemex entre octubre de 2024 y mayo de este año. Mientras avanza la investigación, deberá cumplir con todos los puntos o podría volver a prisión.

Secretaría de las Mujeres reitera acompañamiento

| Por Claudia Arellano |

La Secretaría de las Mujeres informó que mantiene a disposición de la doctora María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez, los servicios de atención integral, asesoría jurídica, acompañamiento psicosocial y demás mecanismos de apoyo institucional que brinda la dependencia, en caso de que ella decida hacer uso de ellos, y que cualquier atención se brindará con pleno respeto a la voluntad, autonomía y dignidad.

“La Secretaría de las Mujeres reitera que mantendrá a disposición de la doctora María Felicia Jiménez los servicios de atención integral, asesoría, acompañamiento psicosocial y demás mecanismos de apoyo institucional, en caso de que así lo solicite, siempre con pleno respeto a su voluntad, autonomía y dignidad”, señaló.

En un comunicado, la dependencia reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y con la atención de quienes enfrentan cualquier tipo de violencia.

La secretaría indicó que los servicios que ofrece se proporcionan bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, garantizando un trato digno, libre de discriminación y de cualquier forma de revictimización.

Asimismo, subrayó que continuará brindando mecanismos de apoyo y atención a las mujeres que así lo requieran, en cumplimiento de su responsabilidad institucional para garantizar el acceso a servicios especializados y la protección de sus derechos.

Las declaraciones surgen luego de que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibió el perdón de su esposa en el proceso por presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria. Sin embargo, la jueza del caso aclaró que el procedimiento penal no concluye, ya que ambos delitos se persiguen de oficio conforme a la legislación vigente.