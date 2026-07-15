Temblor en México HOY 15 de julio: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 15 de julio, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.
A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.
Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.2 a 119 km al suroeste de Gabriel Leyva Solano (Benito J), Sinaloa aproximadamente a las 09:55 horas.
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¿En dónde más tembló?
De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:
- Sismo intensidad 4.3 grados a 42 km al oeste de Cintalapa, Chiapas a las 07:58 horas
- Sismo intensidad 4.1 grados a 10 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca a las 03:57 horas
- Sismo intensidad 3.5 grados a 33 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas a las 02:54 horas
- Sismo intensidad 4.1 grados a 302 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco a las 01:06 horas
- Sismo intensidad 3.7 grados a 11 km al sureste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca a las 00:05 horas
Medidas de prevención
- Toma medidas en tu hogar
Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.
- Planifica evacuación con tu familia
Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.
- En un sismo, conserva la calma
Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.
- Medidas para un retorno seguro a casa
Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.
- Prepara una mochila de vida
Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.
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