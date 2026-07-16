En nuevo percance del Interoceánico no cayeron vagones; Semar ya revisa, afirma Sheinbaum

El reciente percance del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no fue un descarrilamiento, refirió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que la Secretaría de Marina se mantiene en revisión de la vía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal comentó que en el accidente registrado el miércoles en esta vía férrea para el transporte de carga no se registró la caída completa de vagones.

“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, declaró.

Recordó que se mantienen las acciones para el restablecimiento del servicio a pasajeros, luego del descarrilamiento que ocurrió el 28 de diciembre de 2025, a partir de las recomendaciones que una empresa alemana extendió tras una revisión.

“Del tren de pasajeros lo vamos a informar. Ya están las observaciones por parte de la empresa Tüv, de la empresa consultora Tüv, que fue consultada para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean”, comentó.

Te puede interesar:

- Prepreprecampañas: disputa en redes ya se libra con gasto de millones de pesos

- Cuestiona CSP “declaración desafortunada” de la DEA

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR