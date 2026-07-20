En Durango, civiles denuncian el abuso de policías federales

El Ejército y la GN aseguraron un inmueble y 30 mil litros de precursores químicos en Tamazula, Durango, el 18 de julio.

ORGANIZACIONES de la sociedad civil y familiares de personas que se identifican como víctimas denunciaron presuntos abusos cometidos por elementos policiales durante los operativos desplegados en Durango para combatir al grupo criminal conocido como Los Cabrera.

A un mes del inicio de las acciones, aseguraron que existen cerca de 98 quejas ante organismos de derechos humanos por presuntas violaciones graves, ya que, de acuerdo con los denunciantes, el operativo comenzó el 10 de junio con el arribo a la capital duranguense de integrantes del grupo de operaciones especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), conocidos como Murciélagos.

Posteriormente se incorporaron elementos del agrupamiento Los Perrazos y otro cuerpo especializado en cateos y aseguramiento de inmuebles, hasta sumar aproximadamente 700 efectivos.

El Tip: EL 28 DE JUNIO, operativos de inteligencia en la zona turística de Mexiquillo, Durango, resultaron en la captura de más de 30 personas y varios objetivos prioritarios del CDS

Las fuerzas federales fueron desplegadas en la entidad con el objetivo de desarticular a Los Cabrera, organización señalada por autoridades y fuentes locales por mantener su presencia delictiva en la capital y municipios aledaños. Como resultado de los operativos, se reportaron detenciones, aseguramientos de armas de alto poder, vehículos de lujo y millones de pesos en efectivo, presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Según los vecinos, la presencia militar redujo la circulación de vehículos de lujo sin placas, escoltas armados y presuntos vigilantes del crimen, por lo que inicialmente la estrategia fue bien recibida por la población. No obstante, organizaciones civiles señalaron que, conforme avanzaron las operaciones, comenzaron a documentarse denuncias por presuntos abusos contra civiles cometidos por integrantes de las fuerzas federales.

370 elementos federales están permanentemente en Durango

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acumulan un centenar de expedientes relacionados con presuntos casos de abuso de autoridad, tortura, privación ilegal de la libertad y un homicidio.