Marina del Pilar rechaza entrega de información

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que las versiones difundidas en torno a la cancelación de su visa de turista estadounidense corresponden a un asunto “estrictamente personal” y negó haber negociado, entregado información o sostenido reuniones con autoridades extranjeras para recuperar el documento.

En un videomensaje difundido en redes sociales, la mandataria afirmó que decidió hablar “de frente” para responder a las dudas generadas por la difusión de audios que calificó como “manipulados” y por versiones que, dijo, se dieron de manera dolosa.

“Los asuntos que hoy se comentan corresponden a un tema estrictamente personal: la cancelación y la posterior tramitación de mi visa de turista. Las conversaciones que se han difundido ocurrieron durante 2025 y se dieron en ese contexto”, explicó.

Añadió que, como cualquier persona que enfrenta un procedimiento migratorio, buscó conocer las razones de la cancelación de su visa y explorar las vías legales e institucionales para atender el caso: “Escuché a distintas personas que decían poder orientarme y afirmaban conocer el procedimiento para atender el trámite. Una de esas personas me engañó”.

Con el propósito de transparentar los hechos, la gobernadora de Baja California dio a conocer una cronología de los contactos que sostuvo con quien describió como un supuesto gestor.

Detalló que el 18 de junio de 2025 recibió el primer acercamiento mediante mensajería instantánea; el 2 de agosto se realizó la primera llamada telefónica; el 22 de agosto una segunda y, finalmente, el 15 de diciembre de 2025 sostuvo una reunión con el presunto gestor y una llamada con quien se presentó como un supuesto agente.

La mandataria enfatizó que haber escuchado esas propuestas nunca significó aceptar algún acuerdo: “Quiero ser clara: mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”.

También rechazó las versiones de que sostuvo una reunión en Panamá con autoridades de otro país para abordar el tema de su visa: “Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”.

Ávila Olmeda añadió que, por tratarse de una gobernadora de un estado fronterizo, contar con una visa para ingresar legalmente a Estados Unidos resulta importante para el desempeño de sus funciones, aunque aclaró que ello nunca implicaría comprometer su independencia ni la soberanía nacional.

La mandataria afirmó que está dispuesta a colaborar con cualquier autoridad mexicana que lo requiera y reiteró que responderá con transparencia a cualquier cuestionamiento.

“Si me es requerido, siempre he estado y seguiré estando en plena disposición de colaborar con cualquier autoridad de mi país y de aclarar cualquier duda con absoluta transparencia. Nunca traicionaré a mi patria”, expresó.

Marina del Pilar aseguró que, pese a la polémica, su prioridad continúa siendo el gobierno de Baja California y destacó algunos resultados de su administración en materia de seguridad, como la detención de más de 120 personas consideradas objetivos prioritarios para México y EU, y una reducción de 46 por ciento de los homicidios dolosos.

“Así respondemos: con resultados, con coordinación institucional y con trabajo diario. Seguiremos enfrentando a la delincuencia y atendiendo las causas que generan la violencia”, concluyó.