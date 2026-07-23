Refuerza Ejército seguridad en Zacatecas

Con la novedad de que un centenar de elementos de élite del Ejército, integrantes de Fuerzas Especiales, llegaron ayer a Zacatecas, con la misión de intensificar patrullajes y acciones disuasivas en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, puntos clave afectados por la violencia que tuvo manifestaciones graves el fin de semana pasado, con la ejecución de 10 personas cuyos cuerpos aparecieron en diversos sitios, con huellas de tortura. Se ha informado que este contingente castrense, que partió de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, aterrizó en el Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz y se integró de inmediato a la 11 Zona Militar. En la entidad hay ya 400 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que fueron desplegados el 19 de julio pasado. Ante la escalada de violencia que alcanzó a la entidad a cargo del morenista David Monreal, —a quien se han hecho críticas por esta situación—, han sido Fuerzas Federales las que salen al quite, nos hacen ver.