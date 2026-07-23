Ruffo acumula más de 60 h de audiencia ante una jueza

Al superar las 31 horas de duración, la audiencia que definirá la situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y otros siete acusados se convirtió en la más extensa documentada dentro del nuevo sistema penal acusatorio. El caso por huachicol fiscal acumula así más de 60 horas de debate judicial desde la primera comparecencia, celebrada entre el viernes y el domingo pasados.

Fuentes federales también confirmaron el bloqueo preventivo de las cuentas del exmandatario mientras la sesión permanecía a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colocó bajo revisión movimientos por más de 37 millones de pesos y ordenó impedir el acceso a los recursos durante el análisis.

El Dato: El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta, dijo que no dejarán solo al exgobernador, integrante de su consejo nacional.

Entre las operaciones identificadas aparecen adquisiciones de títulos por 10.1 millones de pesos y ventas de instrumentos financieros por 9.4 millones, ambas registradas en julio de 2025. Ruffo Appel también recibió cerca de 18 millones durante los 12 meses previos, provenientes de Ingemar, sociedad mercantil en la que figura como socio.

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Otro segmento de la revisión comprende un fondo de inversión y una cuenta abierta en Intercam Grupo Financiero, así como un producto bancario localizado en BBVA. Hacienda busca establecer la procedencia del dinero, la ruta de las transferencias y su posible conexión con el expediente penal por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

100 personas participaron en una protesta en apoyo a Ruffo

Con este paso, la UIF incluyó al exgobernador en la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La medida impide que disponga de los recursos depositados en las cuentas identificadas por el organismo mientras avanza la revisión de operaciones financieras irregulares. El bloqueo tiene carácter preventivo y forma parte del análisis sobre el origen, destino y beneficiarios de los movimientos detectados. La determinación no equivale por sí misma a una sanción penal, aunque puede derivar en una denuncia ante la FGR.

La medida se conoció mientras avanzaba la audiencia de vinculación correspondiente a la causa penal 253/2026, iniciada a las 17:00 horas del martes. El Ministerio Público federal destinó las primeras 12 horas a presentar datos, documentos y argumentos contra los ocho acusados, antes de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega ordenara un receso a las cinco de la mañana.

Cerca de las 10 de la mañana del miércoles, la diligencia volvió a ponerse en marcha sin acceso para el público. En este turno, las defensas realizaron sus intervenciones mediante videoconferencia, mientras los acusados siguieron el debate de la misma manera.

Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecen en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, del Altiplano. Sus familiares afirmaron que no han podido reunirse con ellos desde que comenzó esta etapa del procedimiento.

José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales comparecen desde sus casas debido a padecimientos de salud considerados por la jueza. Adriana Magali Bárcenas Guillén también participa a distancia desde el Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur.