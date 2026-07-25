“No se vaya a quemar”, revira Presidenta a Fox

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo al expresidente Vicente Fox que “no se vaya a quemar”, luego de que éste se declaró dispuesto a “meter las manos al fuego” por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien hoy enfrenta un proceso judicial luego de que se le encontraran nexos con redes de contrabando de combustible en México.

Este jueves, el exmandatario panista subió un video a sus redes sociales para reiterar su apoyo al Ruffo Appel, quien permanece preso en el penal del Altiplano, y a quien considera un preso político. En la grabación expresó confianza en el exgobernador.

25 objetivos incluye la investigación contra Ernesto Ruffo

Al respecto, la mandataria reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con las evidencias para comprobar que Ruffo era accionista principal en la empresa Ingemar, señalada dentro de la indagatoria como uno de los enlaces que permitieron el ingreso ilícito de combustible al país.

“No sé si la Fiscalía pueda mostrar el registro público”, dijo y recordó que la FGR ha conducido una investigación al respecto durante más de un año, a partir de que se encontraron cargamentos de combustible.

“La empresa que importa es una empresa donde él es el principal accionista. Pero no solamente es esta relación, sino una investigación muy profunda que todos pueden conocer con el videomensaje que da la titular de la Fiscalía General de la República cuando se da a conocer su detención. Y sigue la investigación, no es lo único”, dijo.

Además, recordó que este caso no sólo apunta contra el exgobernador, sino con otras personas que también se encontraron como involucradas.

“Hay ocho personas detenidas y siguen la investigación. Y ¿A qué se dedicaba esta empresa? A importar combustible y a distribuirlo para su venta. O sea, no es que tuviera otra función, sino la principal función de esta empresa era importar combustible y distribuirlo. Entonces, lo que se encuentra es que esa importación de combustible no es legal, sino que cometen fraude porque declaran otros productos, cuando deberían haber declarado combustible que lleva el pago de un impuesto”, explicó.