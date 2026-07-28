Cruzada por Ruffo

Nos señalan que los que siguen dando pasos ambiciosos para “salvar” a Ernesto Ruffo Appel, de la prisión —incluso más que los del PAN— son los de Somos México, la recién estrenada fuerza política. El líder de ésta, Guadalupe Acosta Naranjo, declaró que nada más está esperando que Ruffo le dé luz verde para conformar un comité encargado de ejercer presión en busca de obtener la liberación del exgobernador de Baja California, acusado de contrabando de combustible. Aunque nadie sabe qué acciones puede emprender Acosta Naranjo y su comité —más allá de algunas movilizaciones y pronunciamientos como los que ya ha hecho— nos dicen que el experredista ya alzó la mano para que Ruffo lo designe como una de las personas que puede visitarlo en el Altiplano. Según contó, a él le sobra experiencia en visitar amigos en la cárcel, por lo que está más puesto que un calcetín para sortear todos los trámites burocráticos que le exijan para este propósito. “Todo eso implica un trámite ante la dirección de penales federales. He ido a visitar amigos (...), ya me lo sé”, declaró.