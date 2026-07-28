Orvañanos descuida indicador

Y es la alcaldía Cuajimalpa, a cargo de Carlos Orvañanos, la que va de mal en peor en materia de percepción de inseguridad. Entre quienes revisan con regularidad la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, indicador que genera el Inegi, lo que aprecian es que poco a poco el miedo a ser víctima de un delito en esa demarcación ha ido creciendo. De acuerdo con la más reciente medición, un 53.4 por ciento de la población de 18 años en adelante consideró que es inseguro vivir ahí. Y el dato es relevante a la luz del reportado en el trimestre inmediato anterior, en el que la gente que tenía esa percepción era el 47.1 por ciento. La cosa se empieza a tornar grave si nos seguimos con la revisión de datos previos, porque resulta que al comparar el dato actual con el del año pasado ya la diferencia es de casi 20 puntos porcentuales. En aquel momento sólo el 36.9 por ciento de los cuajimalpenses se sentía inseguro. Así que claramente este tema es uno —uno más, nos dicen— sobre el cual el alcalde Orvañanos no está poniendo atención. Uf.