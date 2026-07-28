Transparencia tras accidente mortal

Nos cuentan que un accidente ocurrido el fin de semana en las costas de Progreso, en el que murió la joven Daniela L tras ser alcanzada por la hélice de la embarcación El Negrillo, ha comenzado a agitar las aguas del PAN en Yucatán. Y es que versiones por confirmar de medios locales señalan que Miguel Ángel Gutiérrez Solís podría ser una de las personas que iba a bordo y que incluso sería quien conducía la embarcación en este lamentable suceso que ha detonado reclamos por la falta de regulación del consumo de alcohol en embarcaciones en mar abierto. Nos hacen ver que Miguel Ángel es hijo de Miguel Gutiérrez Machado, fallecido referente del blanquiazul en el estado. Por ello la exigencia en el caso es que se maneje con la mayor diligencia y transparencia pues, de ser el caso, un posible encubrimiento —debido a la cercanía del señalado con el grupo político de Renán Barrera—, le pegaría al albiazul a nivel local y nacional, encabezados por Álvaro Cetina y Jorge Romero. Pendientes.