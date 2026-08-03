Pemex y el Pozo Krem-1

Petróleos Mexicanos ha informado que, como resultado de trabajos técnicos y el despliegue de equipos, finalmente concretó el cierre del Pozo Krem-1, el cual ya no presenta flujo en superficie. Se ha conocido además que, con ello, se concluye la etapa principal de atención a la contingencia en la zona del pozo, pero que esto no frena el programa integral de saneamiento ambiental y de compensación y reparación de daños específicos. La empresa había estado reportado avances sobre el caso. De ahí que ayer diera cuenta de que mantendrá el despliegue de servicios médicos y odontológicos, que avanza en el proyecto de construcción de la Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades de salud de los ejidos El Remolino y Linda Vista e igualmente que hizo entrega de mobiliario escolar nuevo para fortalecer el equipamiento de las escuelas de Las Choapas. En tanto, en materia de infraestructura, concluirá en breve la ingeniería del proyecto de pavimentación con asfalto en caliente de 26 kilómetros del camino que comunica a los ejidos Río Playas y El Remolino. Pendientes.