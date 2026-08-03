Se retrasa Morena

Si de por sí ya muchos morenistas andan vueltos locos —dándose patadas bajo y encima de la mesa— a causa del proceso interno para elegir a coordinadores de la defensa de la transformación en 17 entidades donde se renovará gubernatura el año entrante, resulta que ahora viene la apertura de procesos para elegir a esos mismos cargos, pero en municipios (en los casos de los interesados a convertirse en alcaldes) y en distritos (para los que suspiran por ser diputados federales). Ah, pero resulta que no será ya mañana como se tenía previsto ni tampoco esta semana o la que viene, sino hasta finales de agosto, según reportó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. “Hay expectativa porque mañana era una de las fechas que se había hecho pública; sin embargo, quiero decirles que justamente en esta nueva etapa en la que hemos venido conduciendo estos procesos, tanto la presidenta del partido como su servidora hemos modificado algunas de las fechas. Mañana no habrá ni registro ni convocatoria”, refirió. Los interesados se tendrán que guardar un poquito más antes de empezar a darse con todo.