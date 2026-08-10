Con parteras, a prueba nuevo modelo de salud

El 6 de mayo, Día Internacional de la Partera, asignado por la ONU, el IMSS-Bienestar reconoció que fortalece el primer nivel de atención obstétrica a la mujer en comunidades vulnerables, con la participación de seis mil 527 parteras y parteros tradicionales voluntarios.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno de México ha propuesto modificar su esquema de atención obstétrica para lograr que 25 por ciento de los partos del país sean atendidos por parteras; al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedica la conmemoración de 2026 a las indígenas dedicadas a este oficio y coloca, entre las prioridades, el reconocimiento, la inversión y la generación de información sobre su labor.

La Estrategia Nacional de Partería 2026-2030 contempla cinco mil 161 plazas homologadas de partería dentro del sistema público, la formación de 600 egresadas y capacitación anual para cerca de 230 mil trabajadores sanitarios. La apuesta nacional también prevé elevar de 98 a 397 las salas de labor, parto y recuperación, además de instalar comités estatales en las 32 entidades.

En ese cambio existe ya un piso jurídico. La Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025 entró en vigor el 31 de agosto de 2025 y estableció disposiciones para el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal. El marco contempla tanto a profesionales como a tradicionales, además de mecanismos de coordinación para la referencia oportuna de emergencias obstétricas.

Desde mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta la colaboración de dos mil 930 matronas en 18 representaciones estatales, de acuerdo con el Registro Nacional de Partería. Veracruz, Puebla e Hidalgo concentran la mayor presencia. El organismo admite que su participación directa en nacimientos aún representa una proporción reducida dentro del total institucional y ubica parte de su aportación en la detección de riesgos, referencia hospitalaria, acompañamiento prenatal y puerperio.

Dos años antes, otro corte oficial mostraba un universo distinto. En 2024, el entonces programa IMSS-Bienestar informó que trabajaba con 6 mil 527 parteras y parteros tradicionales voluntarios en comunidades de 18 estados. Chiapas concentraba dos mil 737, seguido por Veracruz con mil 144, Puebla con 692, Oaxaca con 666 e Hidalgo con 284. A esas personas les otorgaba equipo básico, material de curación, insumos y orientación sanitaria.

Con esos registros no puede establecerse por sí sola una disminución de seis mil 527 a dos mil 930. Las cifras corresponden a cortes, instituciones y categorías distintas, y los documentos públicos consultados no ofrecen una serie homogénea que permita saber cuántas personas permanecen activas, cuáles pertenecen a pueblos originarios, cuántos nacimientos atienden ni qué proporción recibe remuneración. Esa falta de comparabilidad adquiere peso ante una estrategia federal que fijó objetivos para los próximos cuatro años.

La relevancia de esta labor llevó a ONU a dedicar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de 2026 a quienes acompañan embarazos y nacimientos desde los saberes comunitarios. El organismo eligió para la conmemoración del 9 de agosto el lema “Honrar a las parteras indígenas: salvaguardar la vida y el bienestar”, con lo que destacó su papel como depositarias de conocimientos, cuidadoras y enlace entre pueblos originarios con los servicios de salud.

Sobre las carencias estadísticas, el secretario general de la ONU, António Guterres, colocó una exigencia específica en su mensaje de este año: “Los Gobiernos deben reunir los datos faltantes”, señaló al pedir mayor inversión en capacitación y cuidados asociados al nacimiento. El organismo vincula esa ausencia de información con la invisibilidad de pacientes indígenas dentro de los sistemas sanitarios.