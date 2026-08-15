El mismo adversario

Y el que reapareció ayer para sumarse al bloque de políticos de Morena y de la 4T que cerraron filas tras el retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, fue el senador Enrique Inzunza, quien forma parte del grupo de los llamados 10 de Sinaloa a quienes la justicia del país vecino reclama en extradición, tras ser señalados de vínculos con un cártel del narcotráfico. Eso sí, nos dicen, el legislador sólo apareció a través de un mensaje en las benditas redes en el que adjuntó el pronunciamiento de los integrantes de la bancada morenista en la Cámara alta y en el cual cuestiona: “quienes durante años estuvieron vinculados con prácticas corrupción, delitos de cuello blanco, intereses contrarios al bienestar o nexos con el crimen organizado, no tiene autoridad para dictar lecciones al movimiento que ha transformado la vida pública de México”. Inzunza y ahora Andy, nos comentan, enfrentan un adversario común, el gobierno de Estados Unidos. Aunque de diferente manera: a Andy no lo dejan entrar y a Inzunza lo requieren, pero para no dejarlo salir. Uf.

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