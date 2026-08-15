Es para los maestros no para la CNTE

Fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer dio cuenta del diálogo que tuvo con los integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y aclaró los términos en los que esa sección sindical fue recibida y escuchada. “Fue una plática como debe ser, entre una sección sindical que, en realidad, no planteó nada para el sindicato, nada para los de la Comisión de la Sección 22, sino todas eran solicitudes de las y los maestros de Oaxaca, y el gobierno”. Sobre el dato de que había habido 800 millones de pesos más para esa agrupación aclaró que en realidad no fueron para la Coordinadora sino para todos los maestros de la entidad, para aplicarlos en renivelaciones y recategorizaciones. Es sabido que en giras de la mandataria, integrantes de la Coordinadora se manifestaron para pedir ser recibidos. Finalmente eso se concretó en un encuentro de tres horas. Apenas en junio docentes llevaron al límite sus protestas y trataron de impedir el inicio del Mundial, un partido que por su comportamiento excesivo finalmente perdieron.

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