Inzunza firma el pronunciamiento a favor de soberanía; ‘¡con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada!’

El pronunciamiento destaca tras los señalamientos internacionales que han involucrado a diversas figuras políticas de Sinaloa.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado cerró filas en defensa de la soberanía nacional y rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de México, en un pronunciamiento que también firmó el senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez.

El documento fue difundido luego de la controversia por el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y plantea una defensa frontal de la independencia y soberanía de México.

“No cederemos ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros”, sostiene el documento firmado por las y los senadores de Morena.

El texto añade: “México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano”.

Posicionamiento de las y los senadores de Morena frente a las presiones, amenazas y campañas de desinformación. Reafirmamos que México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano.



A los traidores a la Patria siempre los juzgará la Historia. pic.twitter.com/GikBOFKDCm — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 15, 2026

El senador Enrique Inzunza no sólo aparece entre los firmantes del posicionamiento, sino que además lo hizo suyo públicamente a través de su cuenta de X.

“Las y los integrantes del grupo parlamentario de @MorenaSenadores, reafirmamos nuestro compromiso, férreo e indeclinable, con los altos principios de defensa de la dignidad, independencia y soberanía del pueblo de México.

¡Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada!”, publicó el legislador.

Desde el 29 de abril, Enrique Inzunza no se ha presentado personalmente en las instalaciones del Senado de la República. Hasta este viernes, han transcurrido 107 días desde aquella última presencia física.

El legislador sí ha participado en actividades parlamentarias de manera remota. El 25 de junio reapareció en una sesión legislativa a distancia, después de 57 días de ausencia presencial.

Su ausencia comenzó después de que autoridades estadounidenses lo señalaran, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El posicionamiento de Morena se da después de que López Beltrán informara sobre la cancelación de su visa estadounidense. El hijo del expresidente aseguró que la medida fue de carácter político y cuestionó que no se le hubieran presentado pruebas de alguna conducta ilícita.

En este contexto, la bancada morenista reivindicó su papel constitucional en la defensa de la soberanía y la política exterior.

“Como integrantes de la Cámara alta, garante constitucional de la política exterior y de la integridad del Estado mexicano, reafirmamos que defenderemos siempre la soberanía nacional”, señala el documento.

Y agrega: “No permitiremos la injerencia extranjera en los asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones”.

El pronunciamiento también advierte que Morena no dará marcha atrás frente a lo que considera intentos de desestabilización o presión política.

“No vamos a traicionar la confianza del pueblo ni daremos un solo paso atrás en la defensa de sus causas”, afirma la bancada.

Asimismo, el documento cuestiona a quienes pretenden desacreditar al movimiento político en el poder y sostiene que aquellos relacionados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco o presuntos nexos con el crimen organizado carecen de autoridad moral para cuestionar a Morena.

El documento concluye con una advertencia: “A los traidores a la Patria siempre los juzga la Historia”.