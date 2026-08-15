Que los chiles no fueron

Y en otro de los frentes que tienen abiertas instituciones de EU contra productos de México, resulta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida por su acrónimo como Cofepris, descartó ayer la presencia de salmonela en chiles jalapeños enviados a EU desde Nuevo León. La dependencia realizó una revisión a una unidad de empaque en coordinación con autoridades sanitarias estatales. “Durante la inspección se tomaron diez muestras de materia prima y producto terminado, las cuales fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León para la determinación de Salmonela app. Los resultados fueron negativos en la totalidad de muestras analizadas”, se informó ayer. En días pasados, los jalapeños fueron señalados por supuestamente ser una posible causa de la enfermedad a varias decenas de consumidores, lo que llevó al retiro de productos. Con la resolución de ayer algo tendría que cambiar, en teoría.