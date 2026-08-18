Ahora, buscan revivir el “moche digital”

Mala noticia, nos dicen, el que ahora ciertas autoridades quieren revivir la polémica propuesta del “moche digital” que no es otra cosa que cobrarnos a los millones de mexicanos un impuesto sobre celulares, computadoras, tabletas…, propuesta que en 2021 fue bateada en la Cámara de Diputados hasta por Morena y aliados. Pues resulta que el “renovado” impulso viene desde la Secretaría de Cultura que encabeza Claudia Curiel, quien junto con el Indautor de Karina Luján y la Sociedad de Autores y Compositores de México que dirige Roberto Cantoral Zucchi, se busca que, ahora sí, se aplique un impuesto de hasta 2%. Ahh, pero el resucitado plan viene con cambios, pues si antes se buscó aprobarlo mediante reformar la ley, ahora pretenden instrumentarlo por Reglamento, incorporando sujetos obligados, dispositivos y base de cálculo. ¿Qué tal, eh? Nos hacen ver que lo anterior ya encendió alertas en diferentes actores tanto civiles como económicos, como la American Chamber of Commerce of Mexico, pues hay además una discusión de doble pago, pues usuarios ya pagan una tarifa al consumo de música y video mediante plataformas o suscripciones licenciadas. Ya se verá qué rumbo toma esta intención.