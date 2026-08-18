Cambio de juego en el TEPJF

La que, nos dicen, dejó varias bocas abiertas y cejas levantadas, fue la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, después de su renuncia a la Sala Superior de esta institución. Más que por la abrupta salida en sí, nos hacen ver que invariablemente la noticia implica un reacomodo de las fuerzas dentro de este órgano jurisdiccional, pues algunas voces recuerdan que Soto era parte de un bloque que se había formado entre ella y los magistrados electorales Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, así como directores de algunas áreas del tribunal que, dicen, se quedan huérfanos y desamparados. A pesar de estos perjuicios a los señalados, otros observadores de la dinámica electoral ven con buenos ojos que Mónica se aleje del TEPJF, pues denuncian que su mano no perdía la oportunidad de ejercer con frecuencia presiones políticas sobre asuntos que llegaban a esta instancia, por lo que incluso prevén que, en adelante, se emitan sentencias con mucho mayor rigor jurídico. Ahí el dato.