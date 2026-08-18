¿Habrá justificación para un dron de 2 mdp en Xochimilco?

Nos dicen que a quien tomó por sorpresa la investigación que reveló nuestra reportera Fernanda Rangel sobre la compra que hizo la alcaldía Xochimilco que gobierna Circe Camacho de un dron de casi dos millones de pesos y sin transparentar ningún documento es a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Resulta que en conferencia la mandataria dijo que no conocía el tema, pero que su administración revisaría el caso. Hasta ahí todo bien, peeero, resulta que Brugada mencionó que todas las compras que hacen los gobiernos deben ser publicadas (y ahí viene lo bueno) y agregó que hablaría con la alcaldesa Camacho, para que aclare la falta de transparencia de su administración con este dron, del que no se sabe siquiera para qué será usado ni por qué tan caro. Ojo, porque el jalón de orejas y el escándalo se da en medio de los ánimos encendidos que hay entre la alcaldía y otros personajes morenistas que no están muy a gusto con la exdiputada local y que hasta promovieron su revocación. Veremos qué pasa con la llamada de atención.