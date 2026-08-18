Seguridad y frontera marcan nueva etapa en la relación México-Guatemala

México y Guatemala acordaron un plan binacional para 2027 sustentado en cinco ejes que incluyen seguridad, infraestructura fronteriza, movilidad humana, desarrollo y cooperación técnica y científica.

Los cancilleres Roberto Velasco Álvarez y Carlos Ramiro Martínez Alvarado anunciaron además avances para renovar el mecanismo bilateral de coordinación contra amenazas comunes.

Uno de los principales acuerdos consiste en concluir y firmar un nuevo memorándum de entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (GANSEG).

“La seguridad ocupa un lugar central”, afirmó Velasco, quien señaló que la negociación del documento prácticamente terminó y que ambos gobiernos prevén suscribirlo en los próximos meses.

Ramiro Martínez explicó que ese mecanismo había retomado actividades el año pasado y ahora ambos países buscan ampliar sus alcances. El ministro guatemalteco señaló que durante la reunión también abordaron asuntos económicos, migratorios, de cooperación y coordinación multilateral.

COMUNICADO. "Secretario Velasco y ministro Martínez acuerdan prioridades para la relación México-Guatemala".https://t.co/QQgGj9HAEn pic.twitter.com/xtCcnQJy9T — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 19, 2026

Entre las prioridades fronterizas, los dos gobiernos plantearon avanzar en la infraestructura de los cruces internacionales y en el programa de despacho conjunto de carga entre Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Tecún Umán, Guatemala. El objetivo acordado contempla facilitar el intercambio bilateral y reforzar las condiciones de seguridad en esa zona.

Otro punto de la agenda fue la posible interconexión ferroviaria entre ambos países mediante la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Velasco indicó que las autoridades continuarán con la definición de la ruta necesaria para concretar ese enlace entre México y Guatemala.

Sobre movilidad humana, las delegaciones acordaron mantener coordinación para los retornos de personas y la protección de quienes transitan entre las dos naciones. “Compartir una frontera implica ante todo una responsabilidad común hacia las personas que la cruzan”, sostuvo el secretario mexicano.

Como parte de la cooperación para el desarrollo, la segunda etapa de Sembrando Vida en Guatemala contempla beneficiar a 10 mil personas de 15 departamentos. El programa Juntos para el Bienestar también formará parte de esa agenda, junto con seis proyectos de colaboración técnica, científica y energética definidos en la Comisión Mixta.

Además, las autoridades proyectan trabajos relacionados con desarrollos hidroeléctricos en el río Usumacinta mediante las instituciones responsables de cada país. Ambos cancilleres también coincidieron en convocar próximamente a la reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala para dar continuidad a los compromisos alcanzados.

Velasco anunció que viajará a Guatemala y que las cancillerías buscarán fijar la visita durante octubre. “Me dará mucho gusto corresponder este gesto de amistad en esta fecha que definiremos a la brevedad”, expresó tras la reunión celebrada en la Ciudad de México.

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MSL