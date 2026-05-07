México analiza solicitud para exportar electricidad a Guatemala

El Gobierno de Guatemala envió una solicitud a México para que éste exporte electricidad a dicho país, lo cual ahora las autoridades mexicanas mantienen bajo análisis.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que esta operación ya es factible; sin embargo, la prioridad en este momento es garantizar el suministro para el consumo interno del país.

“Lo primero es cumplir con las responsabilidades con el país y después ver la exportación a Guatemala, que para ellos es importante”, dijo.

La soberanía energética se construye para el bienestar del pueblo y la defensa de la patria. Resultados que transforman. https://t.co/BOcuT5hjO2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

Aclaró que dicha operación de envío se podría realizar por medio del sector privado.

“Yo creo que ahorita se puede exportar electricidad. De hecho, es una solicitud de Guatemala. Estamos revisando si se exporta electricidad a Guatemala, nada más que se hace a través de los privados. Entonces, ahora con el nuevo esquema de Comisión Federal de Electricidad y las leyes de electricidad de México estamos viendo la posibilidad de exportar a Guatemala”, declaró.

Bajo el contexto de las investigaciones que se realizan para analizar la viabilidad de extraer gas natural y sobre si se abriría a exportar dicho combustible a Centroamérica, dijo que aún no es posible hablar de ello.

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MSL