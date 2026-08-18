Una muestra de civilidad política

Pocas veces se dan encuentros cordiales y de altura política en la Cámara de Diputados como el que ocurrió ayer durante el informe de la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva. Y es que, nos comentan, durante el evento no sólo asistieron integrantes de la oposición, sino también de Morena, de entre los que destacan el diputado Ricardo Monreal y hasta la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel. En este contexto, nos hacen ver, destaca como siempre la habilidad discursiva que tiene el también presidente de la Junta de Coordinación Política para construir acuerdos y buenos encuentros mediante el diálogo. Y es que resaltó el reconocimiento que Monreal hizo a la labor de su compañera López Rabadán por su conducción de la Cámara baja y de privilegiar el diálogo. Nos comentan que para la 4T Monreal ha sido punta de lanza para externar su respaldo al Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, y aunque, nos dicen, a algunos duros de Morena no les gusta mucho el estilo del legislador, éste mantiene firme su convicción de buscar siempre la conciliación política y abrir puentes de entendimiento con la oposición por el bien del país. Así que no sorprendió lo de ayer en que demostró civilidad política y educación.