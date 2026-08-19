En secreto, Trump lleva a mexicanos a Centroamérica

DEFENSORES de derechos de los migrantes se manifestaron frente a la oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE

Estados Unidos ha enviado a cientos de mexicanos deportados hacia Guatemala y Honduras

ESTADOS UNIDOS ha enviado a cientos de mexicanos deportados hacia Guatemala y Honduras durante los últimos meses, aun cuando México mantiene abierta la recepción de todos sus connacionales expulsados. La práctica, que Washington no ha anunciado públicamente, busca alejarlos de la frontera y dificultar un eventual regreso, según reveló CBS News.

EL DATO: DEFENSORES de derechos de los migrantes se manifestaron frente a la oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE, en Cincinnati, el domingo 2 de agosto.

La cadena estadounidense atribuyó la información a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quienes señalaron que las autoridades migratorias trasladan a algunos ciudadanos mexicanos por vía aérea hasta países centroamericanos, en vez de entregarlos directamente a México.

271 Mil 193 mexicanos deportados de EU ha recibido México desde el 20 de enero de 2025

Ante la información, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que exista algún acuerdo que permita ese procedimiento. “El Gobierno de México acepta el retorno de todos sus nacionales. Por lo tanto, rechaza la deportación de mexicanos a terceros países y no tiene ningún acuerdo de ese tipo”.

De acuerdo con uno de los funcionarios citados, la medida pretende elevar el costo de un nuevo intento de ingreso irregular a Estados Unidos. Al colocar a los deportados más al sur, las autoridades estadounidenses aumentan la distancia respecto de la frontera.

Washington ha ampliado durante la administración de Donald Trump el uso de terceros países para recibir personas expulsadas. Hasta ahora, ese mecanismo se había concentrado principalmente en migrantes cuyos gobiernos de origen limitan las deportaciones desde Estados Unidos o en casos con obstáculos legales para su retorno.

México representa un escenario distinto. Durante años ha recibido a sus ciudadanos deportados por autoridades estadounidenses e incluso ha aceptado retornos de personas originarias de otras naciones latinoamericanas.

Desde el DHS, la administración estadounidense defendió el esquema al asegurar que emplea “todas las opciones legales” disponibles para cumplir la política de deportaciones prometida por Trump. La dependencia no detalló cuántos mexicanos han sido enviados a terceros países.

EL OBJETIVO es el mismo que enviarlos a Ecuador, África o cualquier otro lugar: dar a conocer las dificultades, asegurarse de que la gente sepa que ésta es una posible consecuencia de permanecer indocumentados ADAM ISACSON, Investigador de la Oficina de Washington para América Latina

