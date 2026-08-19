Que siempre sí, dice Montiel

La que tuvo que retroceder y desdecirse, nos comentan, con todo el dolor de su corazón guinda, fue la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien ayer confirmó —después de que hace apenas una semana lo negó rotundamente— que el presunto integrante de la mafia rumana, Alejandro Arcos Romero, sí tiene militancia en su partido. ¡Zas! “Me reportó el coordinador del padrón”, dijo la líder partidista, quien de inmediato justificó que obviamente ella no puede memorizar quién sí y quién no forma parte de sus filas, en las que están inscritas millones de personas. Montiel Reyes, que, nos hacen ver, justamente prometió depurar perfiles que pudieran dañar al movimiento, también agregó atenuantes al hecho de que entre los cuadros de la 4T esté un presunto criminal: “Nosotros no bajamos a la gente si no manifiesta su intención de no estar. No funciona así para ningún partido”. Pero bueno, para dejar más tranquilo a todo el mundo, dijo que ese asuntito ya fue turnado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, para que indague el caso y determine lo conducente. Tsss.