Yo tenía 7 magistrados…

Y hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en aquella canción popular infantil, de los siete magistrados con los que debería contar el TEPJF, ya nomás le quedan cinco. Recordemos que la primera en bajarse de la Sala Superior fue Janine Otálora, en 2025. Cuando la togada se marchó, no hubo posibilidad de llenar el hueco que dejó. En su momento, también nos evocan, el entonces coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, declaró que la vacante de Janine se quedaría sin cubrir hasta las próximas elecciones judiciales —que no hace mucho quedaron postergadas hasta 2028—. En aquel momento se dijo que el TEPJF podría operar con seis. Pero un año después, de esos seis que le quedaban, Mónica Soto también dijo adiós. Por lo pronto, quien ya alzó la voz advirtiendo riesgo para la funcionalidad del tribunal fue la consejera del INE Carla Humphrey: “Claro que tiene impacto”, aseveró cuando le preguntaron si la ausencia de dos magistradas afecta el desempeño del tribunal electoral. “Hay que tener a los órganos correctamente integrados” y advirtió que de esto depende la certeza y la seguridad jurídica. Ahí el dato.