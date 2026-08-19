No más menciones de periodistas: Sheinbaum

FRENTE a la controversia desatada por la exposición de un ecosistema digital que difunde información contra el Gobierno, dentro del cual se hizo referencia específica a la prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum refirió que ya no se nombrarán a periodistas en estos señalamientos.

La mandataria insistió en que el “ecosistema digital de derecha” que la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, expuso hace dos semanas, no tuvo intenciones de censura contra la prensa mexicana, sino mostrar cómo es que la información que se publica en los medios de comunicación es amplificada, tergiversada y utilizada contra su administración, a través de redes sociales.

Derivado de los reclamos y críticas que generó la exposición de la prensa, señaló que se dejarán de hacer esas menciones. No obstante, reiteró que está de acuerdo con que se revele cómo operan las cuentas digitales para difundir y viralizar narrativas con las que se busca afectar al Gobierno federal.

EL TIP: EL ANÁLISIS de la Consejería detectó 33% de menciones contra el Gobierno en EU, España, Argentina y Colombia.

Al ser consultada por los medios sobre si: “¿está usted de acuerdo entonces en que se sigan dando estos nombres en este tipo de espacios?”. La mandataria respondió: “A ver, si generó este problema, pues que ya no se digan estos nombres. Lo que sí estoy de acuerdo es que se siga hablando de cómo las redes sociales pagadas, a través de bots, a través de troles, pueden generar un esquema en contra del Gobierno y generar tendencias de opinión en las redes sociales que, además, son falsas”.

La Presidenta negó que su administración tenga planes de censurar a los medios e, incluso, comentó que, si fuera así, no habrían surgido los reclamos que se expusieron desde varios espacios: “Nadie está censurándolos, nadie. ¿O a quién se ha censurado aquí? O sea, díganme un periodista al que hayamos censurado. No hay. Díganme un medio al que hayamos censurado. No hay. Díganme, alguien, algún conductor que le haya hablado la Presidencia de la República para decir: ‘quita este conductor porque no me cae bien’. No ha habido. Hay derecho de réplica”.